Von der Leyen “Faremo pagare costi massicci | mai visti alla Russia”

(Di domenica 27 febbraio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti. Il mondo intero sta nello stesso tempo assistendoresistenza coraggiosa e risoluta della popolazione ucraina agli assalti a Kiev e altre città”. Lo ha detto in un discorso video Ursula von del Leayen, Presidente della Commissione Europea. “Abbiamo deciso di faree mai, che la isoleranno sul fronte internazionale” ha rimarcato in maniera decisa. “Ho sentito telefonicamente il presidente americano Biden, il presidente francese Macron, il cancelliere Scholz, il premier italiano Draghi, il primo ministro canadese e il primo ministro britannico Johnson e abbiamo deciso una risposta internazionale significativa per isolare e ...

Come affermato dalla presidente della Commissione europea UrsulaLeyen in un punto di stampa in piena notte, 'ciò garantirà che queste banche siano disconnesse dal sistema finanziario ......possono resistere gli ucraini contro i russi Iscriviti alla newsletter quotidiana e resta aggiornato sulla guerra in Ucraina LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - FOCUS SENTIERI DI GUERRA 23.07..."Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti. Il mondo intero sta nello stesso tempo assistendo alla resistenza coraggiosa e risoluta della popolazione ucraina agli assalti a ...Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un punto stampa. “Paralizzeremo gli asset della Banca centrale russa e ne congeleremo le transizioni – ha ...