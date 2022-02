Volley, niente competizioni in Russia e Ucraina. Campo neutro per i club (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e il segretario Generale, Alberto Rabiti, nelle ultime ore hanno avuto diversi colloqui telefonici con i vertici CEV e FIVB. Alle preoccupazioni del numero uno della Fipav, Cev e Fivb risposto assicurando che a breve arriveranno date indicazioni sullo svolgimento delle Coppe Europee, della Volleyball Nations League e del prossimo Campionato Mondiale maschile 2022. La Federazione Italiana Pallavolo vuole che vengano adottati i necessari provvedimenti per tutelare i club e le nazionali italiane, oltre a salvaguardare la credibilità del movimento pallavolistico mondiale, da sempre schierato contro ogni tipo di guerra e a favore della pace. Stando agli ultimi aggiornamenti in Russia e Ucraina non si svolgeranno eventi o competizioni ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Il presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, e il segretario Generale, Alberto Rabiti, nelle ultime ore hanno avuto diversi colloqui telefonici con i vertici CEV e FIVB. Alle preoccupazioni del numero uno della Fipav, Cev e Fivb risposto assicurando che a breve arriveranno date indicazioni sullo svolgimento delle Coppe Europee, dellaball Nations League e del prossimo Campionato Mondiale maschile 2022. La Federazione Italiana Pallavolo vuole che vengano adottati i necessari provvedimenti per tutelare ie le nazionali italiane, oltre a salvaguardare la credibilità del movimento pallavolistico mondiale, da sempre schierato contro ogni tipo di guerra e a favore della pace. Stando agli ultimi aggiornamenti innon si svolgeranno eventi o...

Advertising

sportface2016 : #Volley, niente competizioni in #Russia e #Ucraina. Campo neutro per i club - BisceglieLiveIt : #Bisceglie Star Volley Bisceglie, niente distrazioni - BisceglieLiveIt : Star Volley Bisceglie, niente distrazioni - Prisci_volley : Non sono per niente pronta per venerdì, anzi non ci arrivo proprio ???????? @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola #arisa… - lvoir : RT @francotaratufo2: Che poi #occhidellatigre fu un espediente trovato da Julio Velasco per spiegare ai giornalisti i suoi successi con la… -