Volley, Mondiali 2022 confermati in Russia: la FIVB non ascolta il CIO (per ora). Campi neutri per le Coppe Europee (Di sabato 26 febbraio 2022) Con colpevole ritardo, la CEV si è esposta in merito alla guerra aperta dalla Russia contro l'Ucraina. La Federazione Europea di Volley, che parla ancora di "crisi" e non di "conflitto bellico" (sappiamo tutti benissimo qual è la reale situazione), ha deciso che le squadre russe dovranno giocare in campo neutro i loro incontri casalinghi nelle Coppe Europee 2022. Lo stesso discorso vale per le formazioni ucraine. La CEV ha anche comunicato che continuerà a monitorare la situazione e che eventuali aggiornamenti sulle decisioni prese oggi verranno comunicati a tempo debito. Ricordiamo quali sono le partite interessate: Perugia è diretta interessata visto che deve sfidare lo Zenit San Pietroburgo nei quarti di finale della Champions League, Monza deve affrontare lo Zenit Kazan nella semifinale di ritorno ...

marcomazz : @LiaCapizzi Il volley che conferma mondiali in Russia si commenta da solo... - volley_insider : RT @Volleyball_it: Mondiali in Russia? No grazie! Se la FIVB conferma la sede russa nonostante l'#Ukraine dovremmo essere 'NOI ITALIA' a di… - volley_mens : RT @Volleyball_it: Mondiali in Russia? No grazie! Se la FIVB conferma la sede russa nonostante l'#Ukraine dovremmo essere 'NOI ITALIA' a di… - 1and0nlyaki : RT @ale_garotta: Mentre continua la tragedia della guerra in #Ucraina, la #FIVB va controcorrente e conferma l’organizzazione di tutti i pr… - ale_garotta : Mentre continua la tragedia della guerra in #Ucraina, la #FIVB va controcorrente e conferma l’organizzazione di tut… -