"Voglio il tuo ca***". Raptus di Jessica Selassiè al Gf Vip: come è stata beccata nel letto con Barù | Guarda (Di sabato 26 febbraio 2022) Confessioni bollenti al Grande Fratello Vip. Nella serata di venerdì 25 febbraio, Jessica Selassiè e Barù Gaetani si sono dimostrati incontenibili. Ripresi dalle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini nel letto di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, i due inquilini si sono lasciati andare a battute spinte. A iniziare la principessa etiope, il cui interesse per il nipote di Costantino Della Gherardesca non è un mistero. "Cosa vuoi?", ha chiesto Barù. "Il tuo ca**o", ha risposto in tempo record Jessica scatenando le risate di Sophie. Sorpresi invece Alessandro e Barù. Ma quest'ultimo non ha evitato di replicare: "Ma Cosa sei disposta a fare per il mio ca**o?", ha chiesto a quel punto. "Dimmi cosa devo fare" è ...

