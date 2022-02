Vlahovic già pensa alla Fiorentina: la frase per i tifosi viola (Di sabato 26 febbraio 2022) La Juventus ha vinto al Castellani per 3 - 2 contro un ottimo Empoli grazie alla rete di Moise Kean e alla stupenda doppietta di Dusan Vlahovic. Il serbo si è preso la squadra sulle spalle, e tra la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 febbraio 2022) La Juventus ha vinto al Castellani per 3 - 2 contro un ottimo Empoli grazierete di Moise Kean estupenda doppietta di Dusan. Il serbo si è preso la squadra sulle spalle, e tra la ...

Advertising

capuanogio : #Juventus, 13° risultato utile consecutivo. Sempre una certa sofferenza, tendenza ad abbassarsi rischiando e… - juventusfc : ?? @AlvaroMorata: «Vlahovic oggi aveva già negli occhi la partita di domani. Questa è una cosa che dà entusiasmo a t… - de_pinot : Ecco dove avevo già visto qualcosa del gol di Vlahovic! Nel secondo gol di Pablito Rossi allo Standard! (in questo… - Vincenz96004611 : RT @EdoardoMecca1: È fortissimo, giovanissimo, ha ampi margini di crescita e non molla mai. In questo momento la squadra si aggrappa a lui… - yassa9898 : RT @EdoardoMecca1: È fortissimo, giovanissimo, ha ampi margini di crescita e non molla mai. In questo momento la squadra si aggrappa a lui… -