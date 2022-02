Vitali e Vladimir Klitschko, dall’olimpo della boxe alla difesa di Kiev: il sindaco e il soldato semplice, i gemelli simbolo dell’Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) La faccia dello sfidante è coperta di sangue. Sgorga dappertutto. Dal sopracciglio, dallo zigomo, dalla palpebra sinistra. Solo che lui non sembra neanche rendersene conto. Cammina nervosamente lungo tutto il perimetro del ring. Ancora e ancora e ancora. Con un pugno alzato verso il cielo e le labbra divaricate da un ruggito. “No, no, no!”, urla. “Posso continuare”, ripete. Il problema è che l’arbitro Lou Moret la pensa in maniera molto differente. Al termine della sesta ripresa chiama il medico e gli chiede di controllare le condizioni di quell’omone di 31 anni. Il dottore obbedisce e comunica la sua diagnosi. Lo sfidante non è in grado di andare avanti, meglio chiuderla lì. L’arbitro annuisce e ferma l’incontro. L’inglese Lennox Lewis è ancora il campione dei pesi massimi della WBC. È una decisione che fa infuriare tutti. Perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) La faccia dello sfidante è coperta di sangue. Sgorga dappertutto. Dal sopracciglio, dallo zigomo, dpalpebra sinistra. Solo che lui non sembra neanche rendersene conto. Cammina nervosamente lungo tutto il perimetro del ring. Ancora e ancora e ancora. Con un pugno alzato verso il cielo e le labbra divaricate da un ruggito. “No, no, no!”, urla. “Posso continuare”, ripete. Il problema è che l’arbitro Lou Moret la pensa in maniera molto differente. Al terminesesta ripresa chiama il medico e gli chiede di controllare le condizioni di quell’omone di 31 anni. Il dottore obbedisce e comunica la sua diagnosi. Lo sfidante non è in grado di andare avanti, meglio chiuderla lì. L’arbitro annuisce e ferma l’incontro. L’inglese Lennox Lewis è ancora il campione dei pesi massimiWBC. È una decisione che fa infuriare tutti. Perché ...

