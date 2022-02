VIDEO | Verso LAZIO-NAPOLI: la conferenza di Luciano SPALLETTI (Di sabato 26 febbraio 2022) Luciano SPALLETTI, allenatore del NAPOLI, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani sera in programma contro la LAZIO di Sarri. “Mi dà fastidio non essere stati all’altezza di noi stessi. Da inizio anno abbiamo un’identità di gioco e il nostro modo di giocare ci ha dato soddisfazioni. Il nostro gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità in ogni partita. Quando questa viene a mancare è come un boomerang che ti torna addosso. Se non riusciamo in queste cose andiamo incontro a brutte figure. Sono convinto che i nostri calciatori daranno tutto. Nella corsa scudetto si prospetta una vera e propria bagarre, una giostra bella e crudele allo stesso tempo. Non c’è niente che non sappiamo in merito alle difficoltà o al nostro gioco. Abbiamo già superato momenti diversi tra di loro. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022), allenatore del, ha parlato instampa in vista della gara di domani sera in programma contro ladi Sarri. “Mi dà fastidio non essere stati all’altezza di noi stessi. Da inizio anno abbiamo un’identità di gioco e il nostro modo di giocare ci ha dato soddisfazioni. Il nostro gioco non può prescindere dal metterci tanta qualità in ogni partita. Quando questa viene a mancare è come un boomerang che ti torna addosso. Se non riusciamo in queste cose andiamo incontro a brutte figure. Sono convinto che i nostri calciatori daranno tutto. Nella corsa scudetto si prospetta una vera e propria bagarre, una giostra bella e crudele allo stesso tempo. Non c’è niente che non sappiamo in merito alle difficoltà o al nostro gioco. Abbiamo già superato momenti diversi tra di loro. ...

