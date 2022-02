VIDEO Manchester United-Watford, solo pari per Rangnick: ancora a secco Ronaldo (Di sabato 26 febbraio 2022) Il Manchester United non va oltre il pari in casa del Watford, Cristiano Ronaldo non segna più, è 0-0 in Premier League. Gli highlights del match Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) Ilnon va oltre ilin casa del, Cristianonon segna più, è 0-0 in Premier League. Gli highlights del match

Advertising

TribunUtara_ : Bang Dodo Frustasi Ronaldo Manchester United - Mediagol : VIDEO Everton-Manchester City, omaggio all’Ucraina: lacrime per Zinchenko - BiancaE58132401 : RT @lidiarosc: I tifosi inglesi hanno sostenuto i giocatori ucraini Zinchenko e Mikolenko prima della partita Everton- Manchester City.Le s… - Bianca34874951 : RT @fanpage: Avversari in campo, ma uniti nel dolore per la tragedia che sta colpendo la loro terra, l'Ucraina. Il commovente abbraccio tra… - fanpage : Avversari in campo, ma uniti nel dolore per la tragedia che sta colpendo la loro terra, l'Ucraina. Il commovente ab… -