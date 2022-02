VIDEO Guerra in Ucraina, da Mihajlovic ad Ancelotti: le parole del mondo del calcio (Di sabato 26 febbraio 2022) I grandi protagonisti del mondo del calcio esprimono il loro sconcerto per l'invasione russa in Ucraina Leggi su mediagol (Di sabato 26 febbraio 2022) I grandi protagonisti deldelesprimono il loro sconcerto per l'invasione russa in

Advertising

FBiasin : A San Pietroburgo, manifestazione contro la guerra in #Ucraina. Gente coraggiosa. - Eurosport_IT : “Quando ho vissuto la guerra non sapevo per settimane se i miei genitori fossero vivi o morti” ?? Sinisa Mihajlovic… - Giorgiolaporta : Nuovo capolavoro di cine-giornalismo de #La7. Ecco lo show della giornalista con l’elmetto militare che racconta la… - IVALDO1962 : RT @krvcktr: Soldati russi che vengono portati e curati in un ospedale Ucraino?? perché la gente sa che questa guerra non è voluta dai sold… - flamanc24 : RT @SpinaFan: Aiuto ma al TG4 hanno messo un video di Napoli a capodanno pensando fosse della guerra in Ucraina mi sento male -