VIDEO Ginnastica, Thomas Grasso 3° in Coppa del Mondo: riviviamo il corpo libero dell’azzurro (Di sabato 26 febbraio 2022) Thomas Grasso ha conquistato uno stupendo terzo posto nella Coppa del Mondo 2022 di Ginnastica artistica (il circuito riservato alle singole specialità). L’azzurro è salito sul podio al corpo libero, illuminando la scena a Cottbus (Germania) grazie a un buon esercizio valutato 13.700 (5.8 il D Score, un decimo di penalità). Il romagnolo si è espresso ai massimi livelli internazionali su quello che non è il suo attrezzo di punta, ma ha dimostrato di potersi togliere delle soddisfazioni importanti. Il 21enne ha infatti nel volteggio il suo punto di forza, tanto che lo scorso anno fu la grande rivelazione dei Mondiali e sfiorò la medaglia di bronzo. Oggi è arrivato il suo primo podio internazionale tra i grandi, preceduto soltanto dal quotato bielorusso Yahor Sharamkou ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022)ha conquistato uno stupendo terzo posto nelladel2022 diartistica (il circuito riservato alle singole specialità). L’azzurro è salito sul podio al, illuminando la scena a Cottbus (Germania) grazie a un buon esercizio valutato 13.700 (5.8 il D Score, un decimo di penalità). Il romagnolo si è espresso ai massimi livelli internazionali su quello che non è il suo attrezzo di punta, ma ha dimostrato di potersi togliere delle soddisfazioni importanti. Il 21enne ha infatti nel volteggio il suo punto di forza, tanto che lo scorso anno fu la grande rivelazione dei Mondiali e sfiorò la medaglia di bronzo. Oggi è arrivato il suo primo podio internazionale tra i grandi, preceduto soltanto dal quotato bielorusso Yahor Sharamkou ...

