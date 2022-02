Advertising

Mediagol : VIDEO Avellino-Catania, bufera di neve al “Partenio-Lombardi”: match rinviato - wikigreg : Va bene che lì ad Avellino c'era la neve, ma qui a Vibo piovona (voce del verbo piovere molto). #ViboneseMessina - lasiciliait : Avellino Catania rinviata: Partenio 'sepolto' dalla neve - godofmjschief : mia zia ad Avellino che mi manda i video della neve ora prendo il treno e corro da lei - _Orlandino_ : @Giulio_Firenze Qui Avellino centro, per ora niente accumulo. Però se continuasse così... -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Avellino

Il Sussidiario.net

Cosa accadrà oggi? Diretta/ Latina(risultato finale 0 - 0): la gara termina a reti bianche! CATANZARO LATINA STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di ...Diretta/Fidelis Andria (risultato finale 2 - 0): la chiude Plescia su rigore! FIDELIS ANDRIA TARANTO STREAMINGE DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C La diretta tv di ...Una violenta nevicata si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi su Avellino e dintorni: dopo che la pioggia questa mattina era stata già copiosa, un improvviso calo delle temperature registrato atto ...La partita tra Avellino e Catania, valida per il campionato di Serie C, e' stata rinviata a data da destinarsi a causa di una fitta nevicata che sta cadendo sull'Irpinia da questa mattina. Dopo le ver ...