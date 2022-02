Vicinanza. “Bolletta da 100mila euro. Azienda salernitana verso chiusura” (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ad un’Azienda che si occupa di meccanica di precisione sono arrivate due bollette dell’energia di circa 100mila euro rispetto a quelle precedenti gli aumenti il cui valore era nell’ordine dei 35.000 euro. Questa è una delle tante storie di imprenditori in difficoltà. E loro pensano alle poltrone…”. Gigi Vicinanza, componente nazionale della segreteria della Cisal Metalmeccanici, denuncia così il ‘caro bollette’ che sta attanagliando diverse imprese della provincia di Salerno. Il suo commento è durissimo: “La politica italiana è morta sono stati capaci di distruggere la nostra Patria solo per pensare a fare speculazioni economiche sulla pelle degli italiani, è vergognoso. Ora siamo arrivati alla fine e come se non bastasse distruggere le poche aziende che ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Ad un’che si occupa di meccanica di precisione sono arrivate due bollette dell’energia di circarispetto a quelle precedenti gli aumenti il cui valore era nell’ordine dei 35.000. Questa è una delle tante storie di imprenditori in difficoltà. E loro pensano alle poltrone…”. Gigi, componente nazionale della segreteria della Cisal Metalmeccanici, denuncia così il ‘caro bollette’ che sta attanagliando diverse imprese della provincia di Salerno. Il suo commento è durissimo: “La politica italiana è morta sono stati capaci di distruggere la nostra Patria solo per pensare a fare speculazioni economiche sulla pelle degli italiani, è vergognoso. Ora siamo arrivati alla fine e come se non bastasse distruggere le poche aziende che ...

