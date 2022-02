Vibonese-Messina, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 26 febbraio 2022) Alle 17.30 Vibonese e Messina si affrontano nel match valido per il ventinovesimo turno del Girone C di Serie C. Una sfida tra due squadre che stanno faticando e che non navigano in buone acque, quella del Luigi Razza. I padroni di casa stazionano all’ultimo posto con 16 punti, a quattro lunghezze di distanza dal Fidelis Andria penultimo. Una classifica drammatica per i calabresi che, di giornata in giornata, sembrano avvicinarsi alla retrocessione diretta senza trovare la via per risalire la china. Un percorso non particolarmente entusiasmante anche per gli ospiti, che stazionano al sedicesimo posto con 29 punti. I siciliani sono riusciti a mettere una distanza di sicurezza dalle ultime posizioni, ma servirà ora uno sforzo in più per dirigersi verso zone di classifica più rosee. Una vittoria, infatti, potrebbe anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) Alle 17.30si affrontano nel match valido per il ventinovesimo turno del Girone C diC. Una sfida tra due squadre che stanno faticando e che non navigano in buone acque, quella del Luigi Razza. I padroni di casa stazionano all’ultimo posto con 16 punti, a quattro lunghezze di distanza dal Fidelis Andria penultimo. Una classifica drammatica per i calabresi che, di giornata in giornata, sembrano avvicinarsi alla retrocessionesenza trovare la via per risalire la china. Un percorso non particolarmente entusiasmante anche per gli ospiti, che stazionano al sedicesimo posto con 29 punti. I siciliani sono riusciti a mettere una distanza di sicurezza dalle ultime posizioni, ma servirà ora uno sforzo in più per dirigersi verso zone di classifica più rosee. Una vittoria, infatti, potrebbe anche ...

