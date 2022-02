Veto russo all’Onu Ma Emirati e India spiazzano gli Usa

(Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia ha posto ilsu una risoluzione proposta dagli Stati Uniti e dall’Albania al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che “deplora” – la prima versione prevedeva “condanna” ma è stata cambiata nella speranza di trovare più sostenitori – “l’aggressione” all’Ucraina chiedendo l’immediato ritiro delle truppe. La risoluzione era destinata a fallire visto il potere didella Russia, membro permanente del Consiglio. La prossima settimana però si terrà una votazione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, formata da tutti i 193 Paesi membri. In quella sede Mosca non ha alcun potere die la risoluzione potrebbe essere approvata con un ampio margine, anche se non sarebbe vincolante. Nel 2014 una votazione simile per condannare la presa della Crimea da parte della Russia aveva ottenuto 100 voti a sostegno. Anche in ...

Advertising

ItalyUN_NY : Voto #Ucraina in????Consiglio di Sicurezza, le “alzate di mano”: ?11 favorevoli ? 3 astensioni ? 1 voto contrario r… - RobertoAbbatti1 : @kit68ven @jacopo_iacoboni AZZ, l'ONU! Basta il veto russo e tutto è bloccato! - luciapulichino : @dottorbarbieri ci mancava questa vibrante e sdegnata reazione, dopo il veto al direttore d'orchestra russo di diri… - gilardisil : RT @OsservatorioRus: ???? La risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'#ONU che condannava la #Russia per l'invasione dell'Ucraina fallisce… - OsservatorioRus : ???? La risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'#ONU che condannava la #Russia per l'invasione dell'Ucraina falli… -

Ultime Notizie dalla rete : Veto russo

All'Onu, intanto, la Russia ha posto ilsulla bozza di risoluzione che chiedeva il ritiro ... denunciati anche dall'inviatoall'Onu che ha accusato Kiev di usare i residenti come scudi umani.Un primo attacco sferrato dall'esercitoè stato respinto. Si spara e sulla capitale ucraina ... All'Onu, intanto, la Russia ha posto ilsulla bozza di risoluzione che chiedeva il ritiro delle ...Ma non dobbiamo arrenderci. Diamo un'altra chance alla pace". Così in un tweet il segretario Onu,Guterres, commentando la risoluzione di condanna -bloccata dal veto russo- per l'aggressione di Mosca ...Il governo ucraino: 198 morti dall'inizio dell'invasione, tra cui 3 bambini. Il presidente Zelensky rifiuta l’aiuto americano per lasciare il paese: “Mi servono munizioni, non un passaggio” IN ALTO AD ...