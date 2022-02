Vescovi e sindaci del Mediterraneo firmano Carta di Firenze (Di sabato 26 febbraio 2022) sindaci e Vescovi delle città e delle diocesi sul Mediterraneo hanno firmato oggi la 'Carta di Firenze' in Palazzo Vecchio al termine di un forum nel capoluogo toscano. La 'Carta' "non è una legge" ma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022)delle città e delle diocesi sulhanno firmato oggi la 'di' in Palazzo Vecchio al termine di un forum nel capoluogo toscano. La '' "non è una legge" ma ...

Advertising

vaticannews_it : #26febbraio #Firenze Assemblea in corso nelle sala dei cinquecento del palazzo Vecchio tra i vescovi e sindaci… - DarioNardella : I Sindaci e i Vescovi del Mediterraneo a Palazzo Vecchio. #MediterraneanForum - Avvenire_Nei : Vescovi e sindaci per la pace nel Mediterraneo. Il via con Bassetti e Draghi - pellegiornale : Ecco la versione integrale della ?????????? ???? ?????????????? siglata dai Vescovi e dai Sindaci riuniti per la Conferenza sul… - AnsaToscana : Vescovi e sindaci del Mediterraneo firmano Carta di Firenze. Bassetti, 'E' futuro'. Nardella, 'Storica,è in solco L… -