Verso il Green Deal | ricadute occupazionali nell’ Automotive

Di Alessia Potecchi* Al centro dell'agenda politica, oltre al caro bollette e ai provvedimenti per sbloccare i crediti, c'è la questione della transizione ecologica e delle relative ricadute occupazionali e organizzative nel settore dell'Automotive. Ancora oggi, pur a fronte di una caduta della produzione nazionale di autoveicoli, il settore Automotive ha, nel suo complesso, un peso molto importante nell'economia italiana. L'industria dell'auto vale in Italia un fatturato di 93 miliardi di euro, pari al 5,6% del Pil e nel solo comparto della fabbricazione di autoveicoli, operano oltre 2mila imprese e 180mila lavoratori e si realizza il 7% delle esportazioni metalmeccaniche nazionali, per un valore di 31 miliardi di euro. In quest'ambito, dove gli effetti della crisi pandemica e delle misure di ...

