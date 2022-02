Valdano | «Vlahovic calcia alla velocità della luce | ha cambiato la vita della Juve»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 26 febbraio 2022)scrive dinella sua tradizionale rubrica del sabato su El Paìs. Lo ha visto nella sfida di Champions tra Villarreal entus. Lacosta. 22 anni, un fisico importante e talento da vendere,ha esordito in Champions League. “Vediamo se è così forte”, mi sono chiesto. Mentre mi facevo la domanda, lui ha catturato un pallone che sembrava perduto, si è girato con una facilità disarmante per untore alto un metro e 93 e l’aveva piazzato sul palo più lontano. Gli ci sono voluti 31 secondi per risponderemia domanda. Poi ha trovato il suo habitat tra i due centrali e, con poche giocate, ha abbagliato. Ha un passo potente e all’interno dell’area si muove a zigzag per sfuggiremarcatura. Spalle ...