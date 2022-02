Uscite film canali Sky e Now marzo 2022: Omicidio A Los Angeles, Freaks Out (Di sabato 26 febbraio 2022) Uscite film canali Sky e Now marzo 2022. I film previsti in programmazione su Sky e sui canali tematici Uscite film Sky e Now marzo 2022 – Il mese di marzo di Sky vanta tre anteprime di primo livello: si parte il 7 marzo Omicidio A Los Angeles, film Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Charlie Waldo è un poliziotto di Los Angeles, che ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico che passa i suoi giorni ubriaco sul set del suo show televisivo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, lui è il principale sospettato e Waldo viene ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 26 febbraio 2022)Sky e Now. Iprevisti in programmazione su Sky e suitematiciSky e Now– Il mese didi Sky vanta tre anteprime di primo livello: si parte il 7A LosSky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Charlie Waldo è un poliziotto di Los, che ha lasciato il servizio e ora vive in solitudine tra i boschi. Alistair Pinch è un attore eccentrico che passa i suoi giorni ubriaco sul set del suo show televisivo. Quando la moglie di Pinch viene trovata morta, lui è il principale sospettato e Waldo viene ...

