Uovo | lo schema della dieta per perdere 5 kg | menù

Leggi su quotidianodiragusa

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’è un alimento che non manca mai nellapovera di carboidrati ochetogenica iperproteica. Ladell’sodo può far dimagrire fino a 5 kg in una settimana e può essere seguita al massimo dai 3 ai 7 giorni. Ladell’consiste nel mangiare uova sode a colazione, pranzo e cena alternando con alimenti proteici come carne e pesce. Ladell’sodo 3 e 7 giorni funziona, può farti5 chili in una settimana, gli esperti la consigliano a chi non devetroppo peso. I risultati ottenuti non dovranno essere rovinati dall’immediato ritorno a uno stile di vita sbilanciato per evitare l’effetto yo-yo. Si tratta di unache funziona in quanto ...