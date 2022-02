Uomo finisce all’ospedale con una pila infilata nel pene: “L’ha tenuta per 24 ore. Cicatrici gravi all’uretra” (Di sabato 26 febbraio 2022) Finito al pronto soccorso dopo aver inserito una batteria AA nel proprio pene. Stiamo a Teheran, in Iran. Qui, stando a quanto riportato dal NYPost, un Uomo di 49 anni (di cui non è noto il nome) è andato in ospedale circa un anno fa poiché teneva una pila nel pene da 24 ore. La storia è stata pubblicata di recente sulla rivista scientifica Urology Case Reports dai medici della Shahid Beheshti University di Teheran. Andiamo con ordine. Quando il paziente è arrivato, ha rivelato ai dottori di avere difficoltà ad urinare. A quel punto i medici lo hanno visitato e hanno estratto la batteria senza intervento chirurgico, dimettendolo nella giornata stessa. Qualche mese dopo, però, l’Uomo è tornato nella struttura ospedaliera spiegando di avvertire un forte bruciore durante la minzione. Attraverso i raggi X ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Finito al pronto soccorso dopo aver inserito una batteria AA nel proprio. Stiamo a Teheran, in Iran. Qui, stando a quanto riportato dal NYPost, undi 49 anni (di cui non è noto il nome) è andato in ospedale circa un anno fa poiché teneva unanelda 24 ore. La storia è stata pubblicata di recente sulla rivista scientifica Urology Case Reports dai medici della Shahid Beheshti University di Teheran. Andiamo con ordine. Quando il paziente è arrivato, ha rivelato ai dottori di avere difficoltà ad urinare. A quel punto i medici lo hanno visitato e hanno estratto la batteria senza intervento chirurgico, dimettendolo nella giornata stessa. Qualche mese dopo, però, l’è tornato nella struttura ospedaliera spiegando di avvertire un forte bruciore durante la minzione. Attraverso i raggi X ...

