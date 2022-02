Undici anni fa il ritrovamento del cadavere di Yara nel campo di Chignolo d’Isola (Di sabato 26 febbraio 2022) Chignolo d’Isola. Sono passati Undici anni da quel sabato pomeriggio che sgretolò ogni speranza di trovare Yara Gambirasio viva. Il 26 febbraio 2011 Ilario Scotti, un 40enne di Brembate appassionato di aeroplanini telecomandati, intorno alle 14 si trovava in una zona isolata di Chignolo d’Isola, in località Bedeschi, per far volare uno dei suoi apparecchi. L’aeroplanino cadde in mezzo a un campo, e quando Scotti lo raggiunse per recuperarlo notò qualcosa tra le erbacce. “Da come era ridotto, sembrava un sacco dell’immondizia”, dirà poi ancora scosso nella sua deposizione al processo, tre anni dopo. Invece, quello, era il cadavere di Yara Gambirasio. Si conclusero così, nel modo più tragico, le ricerche ... Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022). Sono passatida quel sabato pomeriggio che sgretolò ogni speranza di trovareGambirasio viva. Il 26 febbraio 2011 Ilario Scotti, un 40enne di Brembate appassionato di aeroplanini telecomandati, intorno alle 14 si trovava in una zona isolata di, in località Bedeschi, per far volare uno dei suoi apparecchi. L’aeroplanino cadde in mezzo a un, e quando Scotti lo raggiunse per recuperarlo notò qualcosa tra le erbacce. “Da come era ridotto, sembrava un sacco dell’immondizia”, dirà poi ancora scosso nella sua deposizione al processo, tredopo. Invece, quello, era ildiGambirasio. Si conclusero così, nel modo più tragico, le ricerche ...

