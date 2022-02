Una vita anticipazioni: Lolita si risveglia dopo la cura sperimentale? Buone nuove ad Acacias 38 (Di sabato 26 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Una vita che ci aspetta su Canale 5 il 28 febbraio 2022? Se i nostri calcoli non sono errati, nel prossimo appuntamento dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1337 di Acacias 38 e scoprire quindi anche come sta Lolita. La ragazza si riprenderà dopo aver ricevuto la cura sperimentale proposta dal dottore che si sta occupando del suo caso? Bellita intanto ha incontrato l’uomo che scriverà la sua autobiografia. Quando però questi inizia a farle domande riguardo alla sua sfera privata, lei va in escandescenze e lo caccia di casa. Marcos non accetta le dimissioni di Miguel. Il ragazzo, nell’ennesimo tentativo di fare pace con Anabel, le prende dei fiori e va a cercarla. Quando la trova, vede però che sta parlando ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 26 febbraio 2022) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Unache ci aspetta su Canale 5 il 28 febbraio 2022? Se i nostri calcoli non sono errati, nel prossimo appuntamento dovremmo vedere la prima parte dell’episodio 1337 di38 e scoprire quindi anche come sta. La ragazza si riprenderàaver ricevuto laproposta dal dottore che si sta occupando del suo caso? Bellita intanto ha incontrato l’uomo che scriverà la sua autobiografia. Quando però questi inizia a farle domande riguardo alla sua sfera privata, lei va in escandescenze e lo caccia di casa. Marcos non accetta le dimissioni di Miguel. Il ragazzo, nell’ennesimo tentativo di fare pace con Anabel, le prende dei fiori e va a cercarla. Quando la trova, vede però che sta parlando ...

