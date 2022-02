Una vita, anticipazioni 26 febbraio: un'ultima speranza per Lolita (Di sabato 26 febbraio 2022) I Palacios saranno disperati per le sorti di Lolita, tuttavia, il dottor Ramon y Cajal li inviterà a non perdere la speranza. L'uomo, come si evince dalle anticipazioni della puntata Una vita in onda oggi 26 febbraio, somministrerà un'altra dose di farmaco sperimentale alla ragazza augurandosi che il tentativo abbia successo. Nel frattempo, Genoveva rinuncerà al suo proposito di uccidere Felipe e Tano e continuerà ad ingraziarsi i Quesada. Intanto, Jacinto temerà di poter essere scomunicato e Bellita deciderà di incidere una raccolta dei suoi successi. Infine, Miguel rinuncerà al lavoro con Marcos e Aurelio. Una vita, trama 26 febbraio: Bellita decide di pubblicare una raccolta di successi Genoveva, dopo aver ricevuto notizie da Cuevas, gli invierà un telegramma per ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 26 febbraio 2022) I Palacios saranno disperati per le sorti di, tuttavia, il dottor Ramon y Cajal li inviterà a non perdere la. L'uomo, come si evince dalledella puntata Unain onda oggi 26, somministrerà un'altra dose di farmaco sperimentale alla ragazza augurandosi che il tentativo abbia successo. Nel frattempo, Genoveva rinuncerà al suo proposito di uccidere Felipe e Tano e continuerà ad ingraziarsi i Quesada. Intanto, Jacinto temerà di poter essere scomunicato e Bellita deciderà di incidere una raccolta dei suoi successi. Infine, Miguel rinuncerà al lavoro con Marcos e Aurelio. Una, trama 26: Bellita decide di pubblicare una raccolta di successi Genoveva, dopo aver ricevuto notizie da Cuevas, gli invierà un telegramma per ...

