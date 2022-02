Una nuova palestra con i fondi del 'Pnrr' (Di sabato 26 febbraio 2022) Il primo cittadino di Montale, Ferdinando Betti: la sua Giunta ha approvato il progetto di fattibilità Il comune di Montale intende realizzare una nuova palestra a servizio della scuola elementare del ... Leggi su lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Il primo cittadino di Montale, Ferdinando Betti: la sua Giunta ha approvato il progetto di fattibilità Il comune di Montale intende realizzare unaa servizio della scuola elementare del ...

Ultime Notizie dalla rete : Una nuova La storia. In Siria, nella scuola della musica che cura l'odio ... all'inclusione e al futuro di centinaia di ragazzi colpiti dalla guerra civile e dalla devastazione del Daesh, per "creare una nuova generazione che non abbia odio nella mente e nel cuore, una ...

NBA, James Harden incanta all'esordio con Philadelphia: "C'è ancora tanta strada da fare" In quanto a debutti, James Harden ci aveva già abituato bene e a Philadelphia ha soltanto confermato quanto di buono fatto nella prima partita della sua carriera con una nuova maglia sia a Houston che a Brooklyn. " Non so perché i media mi definiscono un pessimo compagno di squadra: guardano solo a quello che è successo in fase di mercato nelle ultime settimane, ...

Medio Oriente: la guerra in Ucraina può scatenare una nuova rivolta del pane Nova News Covid, Pier Luigi Lopalco: «Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax» L’avvento di Omicron, combinato con alti livelli di vaccinazione, ci fa sperare che abbiamo raggiunto una fase di controllo della pandemia. Per questo è corretto passare a una ...

Anna Paris plaude alla nuova rotatoria "L’intervento finanziato con i fondi della Regione. Un bene per Isola d’Arbia" Un’opera importante che "trasformerà la viabilità e migliorerà il traffico nella zona di Isola d’Arbia, rendendolo più sc ...

