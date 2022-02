Una bomba: Miriam Leone lascia tutti senza parole (Di sabato 26 febbraio 2022) Una bomba, Miriam Leone lascia tutti senza parole: l’attrice siciliana continua a condividere scatti dalla sua vacanza da sogno. Miriam Leone è ogni giorno sempre più amata dal pubblico, che continua a considerarla una delle attrici non soltanto più talentuose, ma anche più affascinanti, dell’attuale panorama italiano. Ex-Miss Italia classe ’85, la 36enne di Catania L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 26 febbraio 2022) Una: l’attrice siciliana continua a condividere scatti dalla sua vacanza da sogno.è ogni giorno sempre più amata dal pubblico, che continua a considerarla una delle attrici non soltanto più talentuose, ma anche più affascinanti, dell’attuale panorama italiano. Ex-Miss Italia classe ’85, la 36enne di Catania L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

_Nico_Piro_ : Mike Martin del @warstudies è uno dei miei ricercatori preferiti, capace di mescolare analisi tattico-militare a qu… - Alberto_Cirio : Bambini che camminano soli per strade fantasma o rannicchiati nei tunnel di una metropolitana per proteggersi da un… - Giorgiolaporta : Quando lo scoppio di una bomba porta indietro le lancette della storia; quando i nostri nonni sono ormai troppo lon… - maxmas75 : @repubblica Mio cuggino che sgancia una bomba all'idrogeno per fermare l'avanzata Russa - ilNetturbino : @lercionotizie @fcolarieti Facile. Dipende se è stato investito da un tram mentre stava andando in un supermercato… -