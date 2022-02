Ultime Notizie Serie A | tre nomi per la Lega | le parole di Scamacca e Frattesi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Empoli-Juventus, Cherubini studia per il mercato – I bianconeri stanno seguendo con attenzione due azzurri. La notizia Ore 9.15 –si racconta a SportWeek – L’attaccante del Sassuolo intervistato assieme all’amico centrocampista. LeOre 8.40 –A, trein lista per la presidenza della– Giovedì l’Assemblea per provare a scegliere il nome del Presidente. La notizia Ore 8.20 – Il Milan si ribella ma l’Inter non sa più vincere – Il diavolo non ci sta e attacca l’arbitraggio, i nerazzurri chiudono un febbraio da incubo. L’editoriale L'articolo ...