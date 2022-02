Ue | Usa | Gb e Canada | Russia fuori dallo Swift E' l' atomica finanziaria

Advertising

SkyTG24 : Guerra Ucraina, accordo tra Ue, Usa, Gb e Canada: 'Escluse da Swift alcune banche russe' - MarcoGrazianiTW : RT @jacopo_iacoboni: I leader di: Commissione Europea Francia Italia Germania Uk Usa Canada annunciano che alcune banche russe saranno rim… - marinadegra : RT @jacopo_iacoboni: I leader di: Commissione Europea Francia Italia Germania Uk Usa Canada annunciano che alcune banche russe saranno rim… - Naty46967247 : RT @jacopo_iacoboni: I leader di: Commissione Europea Francia Italia Germania Uk Usa Canada annunciano che alcune banche russe saranno rim… - MarinaMana1 : RT @jacopo_iacoboni: I leader di: Commissione Europea Francia Italia Germania Uk Usa Canada annunciano che alcune banche russe saranno rim… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Canada

Con una dichiarazione comune Ue edicono si allo Swift. Viene paralizzata anche la Banca centrale russa e sospesi i passaporti ...Con una dichiarazione comune i leader della Ue insieme ae ...'Un certo numero' di banche russe verrà rimosso da Swift. È l'accordo raggiunto dagli Stati Uniti e dall'Unione europea, insieme a Regno Unito e. Ad annunciarlo una dichiarazione congiunta. Come affermato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un punto di stampa in piena notte, 'ciò garantirà che queste ...Ue, Gb, Stati Uniti e Canada hanno raggiunto un accordo per rimuovere alcune banche russe da Swift. "Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni dell ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, accordo tra Ue, Usa, Gb e Canada: 'Escluse da Swift alcune banche russe' ...