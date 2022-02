Ucraina, Zelensky: "Non credete alle fake news, non deporremo le armi" (Di sabato 26 febbraio 2022) "Buongiorno a tutti, (miei compagni, ndr) ucraini. Ci sono molte informazioni false su internet ora, (dicendolo) chiedo al nostro esercito di deporre le armi e che e' in corso un'evacuazione. Bene, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Buongiorno a tutti, (miei compagni, ndr) ucraini. Ci sono molte informazioni false su internet ora, (dicendolo) chiedo al nostro esercito di deporre lee che e' in corso un'evacuazione. Bene, ...

