Ucraina, Zelensky: «Mosca voleva mettere un governo fantoccio a Kiev, non c’è riuscita» (Di sabato 26 febbraio 2022) Mentre i combattimenti continuano «in diverse aree» dell’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky assicura che Kiev ha «mandato all’aria il piano» della Russia, ovvero mettere alla guida del Paese dei «fantocci». Mosca voleva prendere «il centro del nostro Stato e metterci suoi fantocci, come a Donetsk», ma «abbiamo infranto il loro piano», ha accusato Zelensky in un nuovo video diffuso su Facebook. Zelensky: «L’esercito ucraino controlla Kiev» «Abbiamo resistito e respinto con successo gli attacchi nemici. I combattimenti continuano in diverse città e regioni del nostro Paese», ha proseguito Zelensky, aggiungendo che l’esercito ucraino «controlla Kiev e le città chiave» intorno alla Capitale. «Più ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 febbraio 2022) Mentre i combattimenti continuano «in diverse aree» dell’, il presidente Volodymyrassicura cheha «mandato all’aria il piano» della Russia, ovveroalla guida del Paese dei «fantocci».prendere «il centro del nostro Stato e metterci suoi fantocci, come a Donetsk», ma «abbiamo infranto il loro piano», ha accusatoin un nuovo video diffuso su Facebook.: «L’esercito ucraino controlla» «Abbiamo resistito e respinto con successo gli attacchi nemici. I combattimenti continuano in diverse città e regioni del nostro Paese», ha proseguito, aggiungendo che l’esercito ucraino «controllae le città chiave» intorno alla Capitale. «Più ...

