Ucraina, Usa pronti ad aiutare Zelensky a lasciare Kiev (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky a lasciare Kiev per evitare di essere catturato o ucciso dalle forze russe. Finora però Zelensky ha rifiutato. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Gli Stati Uniti sonoadil presidente dell'Volodymyrper evitare di essere catturato o ucciso dalle forze russe. Finora peròha rifiutato. Lo ...

Advertising

Tommasolabate : La follia di Putin ha compattato il mondo occidentale come non succedeva da anni. Usa, Gran Bretagna, Ue, Nato, G7,… - Corriere : Zelensky, drammatico messaggio nella notte: «Lasciati soli». Gli Usa studiano come metterlo in salvo - MediasetTgcom24 : Kiev si prepara a resistere: distribuiti 10mila fucili ai civili #russia #guerra #ucraina #putin #usa #kiev… - asuddipaperino : RT @yenisey74: La guerra è tutta da condannare, ma voi preferite far finta di non sapere che dal 2014 i militari ucraini bombardano le reg… - Diogene55 : In realtà #Putin può fare quello che vuole perché nel mondo di oggi, l' #Europa conta poco e gli #USA stanno perden… -