Ucraina, una donna sfida il soldato russo: 'Prendi questi semi e mettili in tasca. Quando... (Di sabato 26 febbraio 2022) https://luce.lanazione.it/wp - content/uploads/2022/02/f6ee1dd0b4e726f99be140965a5a3587.mp4 La donna Ucraina con in mano il telefono si dirige velocemente verso il soldato russo . 'Chi sei?', le ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) https://luce.lanazione.it/wp - content/uploads/2022/02/f6ee1dd0b4e726f99be140965a5a3587.mp4 Lacon in mano il telefono si dirige velocemente verso il. 'Chi sei?', le ...

Advertising

simofons : Lo stesso servizio del @tg2rai contiene almeno un’altra topica clamorosa. Questa non è “una pioggia di missili” che… - stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - martaottaviani : Sono una minoranza, ma la #russia è anche questo. E sono eroici, visto quello che rischiano #ucraina #putin #donbass - moonrisingnight : @Axen0s @cervo1953 Questi si dono bevuti il cervello... Se non vuoi la Nato in Ucraina tratti, non fai una guerra d… - ATHOMICAAQUILA1 : Il palazzo è esploso a Magnitogorsk che non si trova nemmeno in Ucraina, ma in Russia e la donna che vediamo in fot… -