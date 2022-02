Ucraina | telefonata Zelensky - Papa | Sentiamo la sua vicinanza spirituale

(Di sabato 26 febbraio 2022) L'ambasciatapresso la Santa Sede ha riferito che 'Francesco ha avuto un colloquio telefonico con il presidente. Il Santo Padre ha espresso il suo più profondo dolore per i ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Cina 'sostiene Russia e Ucraina per la soluzione dei problemi attraverso i negoziati': lo ha detto il… - Antonio_Tajani : Ho avuto una telefonata con Yaroslav Melnyk, ambasciatore dell'#Ucraina a Roma. Ho espresso solidarietà al popolo u… - MediasetTgcom24 : Telefonata Papa-Zelensky: 'Sentiamo la sua vicinanza spirituale' #ucraina #russia #RussiaUkraineConflict #Putin…

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina telefonata

al presidente Zelensky, nuova mossa di Papa Francesco che spera nel cessate il fuoco Un tweet dell'ambasciata presso la Santa Sede ha fatto sapere che Francesco e il presidente ... Civili ucraini in ginocchio davanti ai carri armati russi, così cercano di fermarli 'a mani nude' repressione Russia, oltre 2mila arresti durante le manifestazioni contro la guerra in Ucraina il ... Iryna Salekhman, 48 anni, medico di base a Bologna, racconta dei tanti che hanno imbracciato le armi per difendere il Paese dall'invasione e di chi cura i feriti ... ROMA -Il Presidente del Consiglio Mario Draghi "ha telefonato oggi al Presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, per esprimere a lui e al popolo ucraino la solidarietà e vicinanza dell'Italia di fro ...