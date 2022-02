Ucraina: Szczesny 'Putin ha dichiarato guerra a valori Europa' (Di sabato 26 febbraio 2022) Continuano a invadere i social i post dei calciatori polacchi in sostegno alla decisione della loro federazione di non giocare lo spareggio per i Mondiali di calcio contro la Russia in programma il 24 ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Continuano a invadere i social i post dei calciatori polacchi in sostegno alla decisione della loro federazione di non giocare lo spareggio per i Mondiali di calcio contro la Russia in programma il 24 ...

