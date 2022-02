Ucraina: 'Stiamo fermando l'orda russa'. E Zelensky agli Usa: 'Mi servono munizioni, non un passaggio'. Morti 2 civili (Di sabato 26 febbraio 2022) La terza notte di guerra in Ucraina ha visto le forze di Kiev resistere strenuamente agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale , con il presidente Zelensky personalmente alla guida ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 26 febbraio 2022) La terza notte di guerra inha visto le forze di Kiev resistere strenuamenteattacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale , con il presidentepersonalmente alla guida ...

