Ucraina, si combatte a Kiev. Biden: “Sanzioni alla Russia o la terza guerra mondiale” (Di sabato 26 febbraio 2022) Terzo giorno di guerra in Ucraina. Kiev resiste all’invasione della Russia. Gli scontri nella capitale sotto assedio sono intensi. I civili ucraini combattono per le strade del Paese con fucili e molotov. Alcuni si inginocchiano e saltano sopra i carri armati russi per fermarli (qui il video). Il Cremlino – i cui siti sono sotto attacco da parte di Anonymous – annuncia nel pomeriggio “una offensiva a tutto campo”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Kiev – dove sono stati fatti esplodere i collegamenti ferroviari con Mosca – fa sapere che “più di 100mila invasori sono sulla nostra terra”. Secondo il governo ucraino sono “oltre 3500 i soldati russi morti”e “198 le vittime ucraine, tra cui tre bambini“. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in serata dichiara: “L’alternativa ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Terzo giorno diinresiste all’invasione della. Gli scontri nella capitale sotto assedio sono intensi. I civili ucraini combattono per le strade del Paese con fucili e molotov. Alcuni si inginocchiano e saltano sopra i carri armati russi per fermarli (qui il video). Il Cremlino – i cui siti sono sotto attacco da parte di Anonymous – annuncia nel pomeriggio “una offensiva a tutto campo”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da– dove sono stati fatti esplodere i collegamenti ferroviari con Mosca – fa sapere che “più di 100mila invasori sono sulla nostra terra”. Secondo il governo ucraino sono “oltre 3500 i soldati russi morti”e “198 le vittime ucraine, tra cui tre bambini“. Il presidente degli Stati Uniti Joein serata dichiara: “L’alternativa ...

