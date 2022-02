Ucraina, Sami (Unhcr): “Siamo in piena crisi umanitaria nel cuore dell’Europa” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo in piena crisi umanitaria nel cuore dell’Europa”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Carlotta Sami, portavoce per l’Italia dell’Unhcr, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati, intervendo sulla situazione in Ucraina. “Sono centinaia di migliaia le persone in fuga dall’Ucraina – dichiara Sami – la situazione si evolve di ora in ora nel territorio dove le violenze, gli interventi militari, continuano. Di conseguenza, è difficile anche monitorare in modo puntuale”. Secondo le stime, “sono 4 milioni i civili che potrebbero fuggire dall’Ucraina verso altri paesi”. Fuori dal Paese, a ieri, erano “già oltre 115.000 le persone che hanno lasciato la propria casa. Prevalentemente ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “innel”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Carlotta, portavoce per l’Italia dell’, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati, intervendo sulla situazione in. “Sono centinaia di migliaia le persone in fuga dall’– dichiara– la situazione si evolve di ora in ora nel territorio dove le violenze, gli interventi militari, continuano. Di conseguenza, è difficile anche monitorare in modo puntuale”. Secondo le stime, “sono 4 milioni i civili che potrebbero fuggire dall’verso altri paesi”. Fuori dal Paese, a ieri, erano “già oltre 115.000 le persone che hanno lasciato la propria casa. Prevalentemente ...

