Ucraina, Salvini “Sì alle sanzioni ma senza essere autolesionisti” (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Vanno bene le sanzioni, però senza essere autolesionisti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi dopo colloqui al consolato generale dell'Ucraina a Milano. “Non possiamo lasciare la povera gente al freddo , visto che siamo ancora in pieno febbraio – ha proseguito Salvini -. Le sanzioni devono andare a punire la guerra e chi la porta avanti. Se le sanzioni vanno a colpire la povera gente in Russia e anche in Italia, bisogna usare la testa. Penso al discorso sulle transazioni bancarie, il gas che l'Italia compra, lo paga in banca, non lo paghiamo certo con il baratto: quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l'Italia possa ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Vanno bene le, però”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, oggi dopo colloqui al consolato generale dell'a Milano. “Non possiamo lasciare la povera gente al freddo , visto che siamo ancora in pieno febbraio – ha proseguito-. Ledevono andare a punire la guerra e chi la porta avanti. Se levanno a colpire la povera gente in Russia e anche in Italia, bisogna usare la testa. Penso al discorso sulle transazioni bancarie, il gas che l'Italia compra, lo paga in banca, non lo paghiamo certo con il baratto: quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l'Italia possa ...

Advertising

stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - ciropellegrino : Perché il mazzettino di fiori all'ambasciata #Ucraina va bene, ma #SWIFT no, «non siamo autolesionisti» dice #Salvini l'amico di Putin. - StefanoFeltri : ????????????Malofeev è noto per la sua vicinanza alla Lega di Matteo Salvini, legatissimo a uomini del partito che in que… - mawhomachi : Matteo Salvini che offre di aprire i confini per accogliere le famiglie in salvezza dall’Ucraina. MATTÈ I MIGRANTI… - mamuska30051401 : RT @Wendy65872240: #Salvini pubblica video “bambina ucraina in fuga”: ma è una bambina russa in fuga dai militari ucraini ?? -