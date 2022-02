Ucraina, Salvini “Sì alle sanzioni ma senza essere autolesionisti” (Di sabato 26 febbraio 2022) Milano – “Vanno bene le sanzioni, però senza essere autolesionisti”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi dopo colloqui al consolato generale dell’Ucraina a Milano. “Non possiamo lasciare la povera gente al freddo , visto che siamo ancora in pieno febbraio – ha proseguito Salvini -. Le sanzioni devono andare a punire la guerra e chi la porta avanti. Se le sanzioni vanno a colpire la povera gente in Russia e anche in Italia, bisogna usare la testa. Penso al discorso sulle transazioni bancarie, il gas che l’Italia compra, lo paga in banca, non lo paghiamo certo con il baratto: quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l’Italia possa rimanere al buio ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 26 febbraio 2022) Milano – “Vanno bene le, però”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, oggi dopo colloqui al consolato generale dell’a Milano. “Non possiamo lasciare la povera gente al freddo , visto che siamo ancora in pieno febbraio – ha proseguito-. Ledevono andare a punire la guerra e chi la porta avanti. Se levanno a colpire la povera gente in Russia e anche in Italia, bisogna usare la testa. Penso al discorso sulle transazioni bancarie, il gas che l’Italia compra, lo paga in banca, non lo paghiamo certo con il baratto: quindi è chiaro che se blocchi la possibilità di fare pagamenti bancari metti in conto che fra qualche settimana l’Italia possa rimanere al buio ...

