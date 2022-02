Ucraina, Salvini non vuole dispiacere a Putin: 'Se impediamo i pagamenti alla Russia, poi rimaniamo senza gas' (Di sabato 26 febbraio 2022) Matteo Salvini, da sempre vicino al presidente russo Putin è decisamente cauto sulle eventuali sanzioni alla Russia: 'Fanno bene le sanzioni, però senza essere autolesionisti. Non possiamo lasciare la ... Leggi su globalist (Di sabato 26 febbraio 2022) Matteo, da sempre vicino al presidente russoè decisamente cauto sulle eventuali sanzioni: 'Fanno bene le sanzioni, peròessere autolesionisti. Non possiamo lasciare la ...

Advertising

stanzaselvaggia : Gli amici di Putin -nello specifico quello che ambiva a diventare presidente della Repubblica e quello che 24 ore f… - stanzaselvaggia : Eccoli anche qui mentre discutono del ruolo della NATO nel conflitto. #berlusconi #salvini #ucraina - stanzaselvaggia : E qui la profonda partecipazione al dramma del popolo ucraino. #salvini #berlusconi #ucraina - DennisMarelli : RT @Misurelli77: Mentre a Kiev cadevano le bombe firmate dal criminale di guerra Putin. Salvini e Zu'Silvio Berlusconi (in ottima forma per… - Pek76Vincenzo : RT @Wendy65872240: #Salvini pubblica video “bambina ucraina in fuga”: ma è una bambina russa in fuga dai militari ucraini ?? -