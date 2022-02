Ucraina-Russia, ultime notizie sulla guerra. A Kiev coprifuoco dalle 17: «Chi è in strada sarà trattato da nemico» (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra fra la Russia e l’Ucraina è entrata nel terzo giorno: le truppe di Mosca hanno lanciato l’assedio a Kiev, dove il presidente Zelensky prova a resistere. Putin invita i militari di Kiev a rovesciare il governo e a prendere il controllo del Paese Leggi su corriere (Di sabato 26 febbraio 2022) Lafra lae l’è entrata nel terzo giorno: le truppe di Mosca hanno lanciato l’assedio a, dove il presidente Zelensky prova a resistere. Putin invita i militari dia rovesciare il governo e a prendere il controllo del Paese

Advertising

M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - martaottaviani : Sono una minoranza, ma la #russia è anche questo. E sono eroici, visto quello che rischiano #ucraina #putin #donbass - _Nico_Piro_ : #25febbraio #Russia #Ucraina che cosa ne sappiamo in più oggi? Partiamo dal dire che nelle varie previsioni di ques… - rosestobecky : RT @FerdiGiugliano: “Il Presidente Draghi ha ribadito al Presidente Zelensky che l’Italia appoggia e appoggerà in pieno la linea dell’Union… - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Draghi: l'Italia appoggia le sanzioni alla Russia, anche Swift #volodymyrzelensky #lavrov #ucraina #crisiucraina #rus… -