Ucraina - Russia, Kiev sotto assedio: respinti i parà russi. Zelensky guida la resistenza (Di sabato 26 febbraio 2022) "Girano molte informazioni false online secondo cui io invito il nostro esercito a deporre le armi, e che c'è l'evacuazione", ha detto, riporta il quotidiano Kyiv independent. "Io sono qui. Non ... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) "Girano molte informazioni false online secondo cui io invito il nostro esercito a deporre le armi, e che c'è l'evacuazione", ha detto, riporta il quotidiano Kyiv independent. "Io sono qui. Non ...

Advertising

martaottaviani : Sono una minoranza, ma la #russia è anche questo. E sono eroici, visto quello che rischiano #ucraina #putin #donbass - M_gabanelli : Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’o… - _Nico_Piro_ : #25febbraio #Russia #Ucraina che cosa ne sappiamo in più oggi? Partiamo dal dire che nelle varie previsioni di ques… - AxlGuidato : RT @Vincenz89103833: ?? L'ESERCITO UCRAINO STA BOMBARDANDO I CIVILI ?? I GIORNALISTI CHE PROVANO A RACCONTARE LA VERITÀ VENGONO CENSURATI… - Graziel69066979 : RT @M_gabanelli: Il Consiglio di Sicurezza ONU si riunisce per decidere sanzioni e il ritiro della Russia dall’Ucraina. Ci vuole l’ok dei m… -