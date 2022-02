Ucraina Russia, guerra a Kiev. I civili combattono in strada: “Difendiamo il nostro Paese” (Di sabato 26 febbraio 2022) Terzo giorno di guerra in Ucraina. Kiev resiste all’invasione della Russia. Gli scontri nella capitale sotto assedio sono intensi. I civili ucraini combattono per le strade della città con fucili e molotov. L’avanzata delle truppe e dei carri armati russi procede, ma più lentamente di quanto si potesse credere. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky guida personalmente la resistenza e respinge l’evacuazione offerta dagli Stati Uniti: “La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”. Secondo il governo ucraino sono oltre 3500 i soldati russi morti, ignoto il numero di vittime dell’esercito e dei civili ucraini. Il presidente russo Vladimir Putin ieri ha esortato l’esercito ucraino a prendere il potere a Kiev e a cacciare Zelensky. ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 26 febbraio 2022) Terzo giorno diinresiste all’invasione della. Gli scontri nella capitale sotto assedio sono intensi. Iucrainiper le strade della città con fucili e molotov. L’avanzata delle truppe e dei carri armati russi procede, ma più lentamente di quanto si potesse credere. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky guida personalmente la resistenza e respinge l’evacuazione offerta dagli Stati Uniti: “La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”. Secondo il governo ucraino sono oltre 3500 i soldati russi morti, ignoto il numero di vittime dell’esercito e deiucraini. Il presidente russo Vladimir Putin ieri ha esortato l’esercito ucraino a prendere il potere ae a cacciare Zelensky. ...

