Ucraina | Renzi | ' Travaglio pagato per sbagliarle tutte' **

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - Adnkronos : Guerra #Ucraina-Russia, Renzi: '#Putin vuole cambiare ordine mondiale'. - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina: Renzi lascia il board di Delimobil, società russa di car-sharing. M5s-Pd lo avevano accusato… - giampietrogiova : RT @flavikon: La frase della #annunziata è una di quelle che può scappare se si è sicuri di essere fuori onda. Ma proprio questo sia di lez… - sibilla75 : RT @giuliano_sant: Elena Kovalskaya,direttrice del Teatro statale e Centro Culturale Vsevolod Meyerhold di Mosca,ha annunciato le sue dimis… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina Renzi

Roma, 26 feb 11:06 - Sarebbe troppo facile commentare il rapporto tra Salvini e Putin. Salvini e Putin si commentano da soli". Lo ha detto Matteoall'Assemblea...Roma, 26 feb 11:03 - Per le sanzioni alla Russia serve subito un fondo europeo di 10,8 miliardi di euro per le nostre aziende che pagano il prezzo". Lo ha detto Matteoall'Assemblea nazionale di Italia viva in corso a Roma.Roma, 26 feb. "Ieri abbiamo sentito Mario Draghi su energia, gas, sulle scelte di politica economica energetica e strategica: adesso passiamo dalle parole ai fa ...Roma, 26 feb. "L'Ue non può girarsi da altra parte" e dunque come accaduto con la Brexit, "per le sanzioni alla Russia va stanziato subito, in Europa, e deve es ...