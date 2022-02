Ucraina: Polonia rifiuta giocare con Russia playoff Mondiali (Di sabato 26 febbraio 2022) La Polonia rifiuta di giocare la partita di playoff con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell'invasione dell'Ucraina da ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Ladila partita dicon laper le qualificazioni aidi calcio in Qatar. Lo annuncia la federazione polacca alla luce dell'invasione dell'da ...

