Ucraina: Pasquale Maria Cioffi: Tragedia economica (Di sabato 26 febbraio 2022) di Erika Noschese L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia determinerà una Tragedia economica che si sta sottovalutando. A lanciare l’allarme è Pasquale Maria Cioffi vicepresidente di Confindustria Ucraina, imprenditore del settore Food ed esperto di Comunicazione e Consulenza per la crescita aziendale. Nato a Salerno, Cioffi nel 2018 ha ricevuto l’incarico di vicepresidente con delega alla Comunicazione e Sviluppo associativo di Confindustria Ucraina: l’associazione degli industriali da qualche anno è presente nella capitale per aiutare le imprese italiane intenzionate ad investire in Ucraina. “Ci saranno conseguenze per chi opera in vari settori, sfruttando la metallurgia ma anche l’agricoltura, con risorse ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 26 febbraio 2022) di Erika Noschese L’invasione dell’da parte della Russia determinerà unache si sta sottovalutando. A lanciare l’allarme èvicepresidente di Confindustria, imprenditore del settore Food ed esperto di Comunicazione e Consulenza per la crescita aziendale. Nato a Salerno,nel 2018 ha ricevuto l’incarico di vicepresidente con delega alla Comunicazione e Sviluppo associativo di Confindustria: l’associazione degli industriali da qualche anno è presente nella capitale per aiutare le imprese italiane intenzionate ad investire in. “Ci saranno conseguenze per chi opera in vari settori, sfruttando la metallurgia ma anche l’agricoltura, con risorse ...

