Ucraina, parla Vassili: "Da Caserta a Kiev per i miei figli" (Di sabato 26 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – "Torno in Ucraina per garantire un futuro ai miei figli che sono rimasti in patria". Vassili è tra i cittadini ucraini che hanno deciso di lasciare Caserta, dove ha un lavoro da giardiniere in una scuola privata, per tornare in patria e imbracciare le armi contro "i russi che ci hanno invaso. Lo devo ai miei figli". "Siamo pronti a tutto – aggiunge Vassili parlando con l'ANSA – il nostro popolo ha già sofferto tanto, e non potevo restare sapendo ciò che sta accadendo". Con lui sono partiti una decina di uomini ma non è escluso che nei prossimi giorni altri connazionali seguano il loro esempio per raggiungere il campo di battaglia. Intanto proseguono a Caserta le ...

