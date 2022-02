Ucraina, Papa: insensata diabolica violenza, no a follia della guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) "Gesù ci ha insegnato che all'insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra": ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) "Gesù ci ha insegnato che all'insensatezzasi risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. La Reginapace preservi il mondo dalla": ...

Advertising

chetempochefa : «Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene» - Il video che sta facendo il giro del mondo del soldato… - vaticannews_it : #PapaFrancesco si è recato oggi presso la sede dell’Ambasciata della #FederazioneRussa presso la Santa Sede, in via… - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha voluto manifestare la sua preoccupazione per la guerra in #Ucraina recandosi, intorno alle 12, ne… - AriannaAmbrosi0 : RT @SkyTG24: Da Papa Francesco un altro tweet in russo e ucraino: 'No a follia della guerra' - Massimiliana21 : RT @SkyTG24: Da Papa Francesco un altro tweet in russo e ucraino: 'No a follia della guerra' -