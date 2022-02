Ucraina: Nicastro (inviato Corriere), 'Mariupol svuotata, chi non è scappato ora è in trappola' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La città è svuotata, tutti i negozi sono chiusi, le farmacie aprono solo poche ore al giorno. Ieri sono andato a cercare del materiale di pronto soccorso ma non ho trovato niente, i bancomat funzionano ma si possono ritirare somme minime. La gente che è potuta scappare l'ha già fatto, e chi è rimasto è perché o non ha benzina nel serbatoio dell'auto oppure non sa dove andare". Così Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, fotografa all'Adnkronos la situazione a Mariupol, città a sud est dell'Ucraina, sulle sponde del Mar D'Azov, dove l'esperto cronista di guerra si trova da circa una settimana. "Le persone non sanno dove muoversi -spiega Nicastro- perché a nord c'è previsione di battaglia, a ovest verso Romania e Polonia bisogna ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "La città è, tutti i negozi sono chiusi, le farmacie aprono solo poche ore al giorno. Ieri sono andato a cercare del materiale di pronto soccorso ma non ho trovato niente, i bancomat funzionano ma si possono ritirare somme minime. La gente che è potuta scappare l'ha già fatto, e chi è rimasto è perché o non ha benzina nel serbatoio dell'auto oppure non sa dove andare". Così Andreadeldella Sera, fotografa all'Adnkronos la situazione a, città a sud est dell', sulle sponde del Mar D'Azov, dove l'esperto cronista di guerra si trova da circa una settimana. "Le persone non sanno dove muoversi -spiega- perché a nord c'è previsione di battaglia, a ovest verso Romania e Polonia bisogna ...

Advertising

TIZIANAPOESIA : 3 Ucraina, il sacrificio dei soldati eroi sull’Isola dei Serpenti. I russi li deridono sui social di Andrea Nicast… - pazzoperrep : Osservatorio Inviati di Guerra. Repubblica: Brera a Kiev, Castelletti a Rostov-Sul-Don, Steinmann a Donetsk. Corr… - andrea_nicastro : Verso le 10:05/10:10 su @RaiTre per parlare dell’attacco all’#Ucraina #RussiaUkraineConflict #insideMariupol #InsideUkaina @Corriere - MarioMonopoli97 : RT @Daniele_Manca: Guerra in Ucraina, Mariupol in trappola travolta dalle bombe: i russi sono dappertutto, ?@andrea_nicastro? da #Mariupol… - Cristy75_ : RT @Daniele_Manca: Guerra in Ucraina, Mariupol in trappola travolta dalle bombe: i russi sono dappertutto, ?@andrea_nicastro? da #Mariupol… -