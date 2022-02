Ucraina | nel ’91 terza potenza nucleare | quando e perché la denuclearizzazione

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – “L’è l’unica nazione della storia che ha rinunciato a un arsenale, che nel 1994 era il terzo più grande del mondo, con le garanzie di Usa, Regno Unito e Russia. Dove sono queste garanzie? Noi ora siamo bombardati ed uccisi”. Così, mentre giovedì scorso l’armata russa iniziava l’invasione dell’, il deputato ucraino Alexey Goncharenko, ai microfoni di Fox News, ricordava che Kiev – contrariamente a quanto suggerito da Vladimir Putin e la sua macchina della propaganda che ora insinua che Kiev starebbe preparando una ‘bomba sporca’ da usare contro la Russia – ha scelto 30 anni fa la via della. Dopo aver ottenuto l’indipendenza dall’Urss, il 1 dicembre 1991, l’si ritrovò infatti nella posizione dimaggiore ...

La guerra inviene seguita in modo costante dagli studiosi di comunicazione sociale tra i ... Il professore Framcesco Pira avverte 'anchenostro Paese da quasi due anni avvertiamo la ...... ''Hacker di tutto il mondo: prendete di mira la Russia' Anonymous in guerra al fianco dell'contro la Russia . Il collettivo ha assunto una posizione pro - Kievconflitto innescato dall'...Lo riferiscono media ucraini, secondo cui alla popolazione locale filo-russa e ai militari di Mosca sarebbero state distribuite maschere antigas per proteggersi da possibili esplosioni di serbatoi ind ...Giocattoli e cellulari carichi di esplosivo lanciati dagli aerei russi al solo scopo di mutilare e rendere invalidi i bambini. A denunciare la violenta e deplorevole pratica che la Russia ...