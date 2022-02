Ucraina: manifestazioni per la pace in tutt’Italia, anche a Firenze (Di sabato 26 febbraio 2022) Centinaia di persone, con un'affluenza superiore alle previsioni, stanno partecipando al presidio per la pace sul ponte Santa Trinita a Firenze, in pieno centro storico della città, promosso dopo l'attacco della Russia all'Ucraina L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 febbraio 2022) Centinaia di persone, con un'affluenza superiore alle previsioni, stanno partecipando al presidio per lasul ponte Santa Trinita a, in pieno centro storico della città, promosso dopo l'attacco della Russia all'L'articolo proviene daPost.

